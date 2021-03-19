Час-Тайм. Байден прокоментував можливість розмови з Путіним
В ефірі Час-Тайм. Держсекретар США попереджає: компанії, залучені до будівництва Північного Потоку-2 мають негайно припинити роботу над трубопроводом. Чому Північний Потік-2 може стати однією з найбільших перешкод у відносинах США з Європою? Президент Байден заявив: переконаний, що розмова із російським президентом Путіним колись станеться. США посилюють темпи вакцинації. Модерна починає випробувати ефективність своєї вакцини від Ковід -19 на дітях: як це відбувається? Німеччина, Франція, Італія та Іспанія відновлюють використання вакцини АстраЗенека. Чи не зарано знімати карантинні обмеження? Що кажуть експерти?
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березень 16, 2021
Час-Тайм. Річниця так званого «референдуму» у Криму. Заява США
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