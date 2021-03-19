США посилюють темпи вакцинації. Відео

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17 американських штатів вже у березні-травні планують відкрити можливість вакцинації для усіх дорослих. Тим часом американський центр з контролю та запобігання захворюванням оприлюднив нові рекомендації, згідно з якими діти у школі можуть сидіти на відстані одного метра, за умови носіння масок. Це вдвічі менше, ніж рекомендована безпечна відстань, яку радять зберігати дорослим. У центрі кажуть: дослідження показали, що темпи поширення вірусу у школах, де діти сидять на відстані метра і двох метрів - майже не відрізняються. Саме виконання умови про безпечну двометрову відстань між учнями заважало відновити роботу більшості шкіл.

