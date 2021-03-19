Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

США посилюють темпи вакцинації. Відео

США посилюють темпи вакцинації. Відео
Embed
США посилюють темпи вакцинації. Відео

No media source currently available

0:00 0:00:44 0:00
Direct link

Сполучені Штати посилюють темпи вакцинації. Нині у країні роблять понад два з половиною мільйони щеплень на день. Президент Байден обіцяє ще більше.

17 американських штатів вже у березні-травні планують відкрити можливість вакцинації для усіх дорослих. Тим часом американський центр з контролю та запобігання захворюванням оприлюднив нові рекомендації, згідно з якими діти у школі можуть сидіти на відстані одного метра, за умови носіння масок. Це вдвічі менше, ніж рекомендована безпечна відстань, яку радять зберігати дорослим. У центрі кажуть: дослідження показали, що темпи поширення вірусу у школах, де діти сидять на відстані метра і двох метрів - майже не відрізняються. Саме виконання умови про безпечну двометрову відстань між учнями заважало відновити роботу більшості шкіл.

Facebook Forum

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG