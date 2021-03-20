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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Як випробовують вакцину від Ковід-19 на дітях?

Студія Вашингтон. Як випробовують вакцину від Ковід-19 на дітях?
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Студія Вашингтон. Як випробовують вакцину від Ковід-19 на дітях?

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент Джо Байден у п’ятницю заявив: переконаний, що розмова із російський президентом Путіним колись станеться. Німеччина, Франція, Італія та Іспанія відновлюють вакцинування препаратом АстраЗенека. Компанія Модерна оголосила про початок клінічних випробувань своєї вакцини від коронавірусу на дітях. Якщо випробування пройдуть успішно, вакцинація дітей у США може стартувати ще перед початком нового навчального року восени.

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