Найбільший виробник вакцин у світі затримує поставки в низку країн

Найбільший в світі виробник вакцин повідомив принаймні трьом країнам про затримки поставок призначених їм препаратів від COVID-19.

Індійський інститут сироваток (Serum Institute of India) поінформував Бразилію, Марокко і Саудівську Аравію, що затримки викликані величезними потребами Індії в вакцині.

В Індії спостерігається сплеск захворюваності. Вона займає третє місце в світі по числу випадків коронавірусу -11,6 мільйонів. На першому і другому місцях знаходяться США і Бразилія - 29,7 мільйонів і 11,9 мільйонів, відповідно.

Індійський інститут сироваток піддався критиці за те, що установа продає або жертвує більше доз вакцин, ніж робиться щеплень в Індії.

Тим часом, Бразилія веде переговори щзі США про доставку зайвих доз вакцини, як повідомило у суботу МЗС Бразилії. Лише за добу у Бразилії виявили майже 80 тисяч нових випадків зараження та понад 2400 смертей.

В п’ятницю США повідомили про те, що нададуть 4 мільйони доз вакцини AstraZeneca

Канаді та Мексиці, про Бразилію не йшлося. США мають мільйони доз вакцини, розробленої Оксфордським університетом та AstraZeneca, використання якої було дозволено Світовою організацією охорони здоров’я, але не регулятором у США.

Тим часом, кілька європейських країн в суботу ввели нові обмеження в зв'язку з коронавірусом.

Близько третини населення Франції опинилось під локдауном після прийняття відповідних заходів в Парижі та кількох регіонах на півночі і півдні країни. Міністерство охорони здоров'я Франції повідомило в суботу, що у відділеннях інтенсивної терапії перебуває рекордна кількість пацієнтів від початку пандемії - понад 4300 осіб.

Близько 6,1 мільйона чоловік у Франції, або трохи менше 12 відсотків дорослого населення, отримали першу дозу вакцини.

У Польщі, де реєструється найбільша кількість щоденних випадків захворювання від листопада, на три тижні закрилися другорядні магазини та інші підприємства.

Другорядні магазини також були закриті в Києві, де дозволено працювати тільки продовольчим магазинам.

Франція, Німеччина та Італія в п'ятницю відновили застосування вакцини компанії AstraZeneca, після того як представники органів охорони здоров'я розглянули побоювання, що щеплення може призвести до утворення тромбів. Однак, у Франції рекомендовано застосовувати цю вакцину лише для вакцинації осіб старше 55 років. ВООЗ продовжує рекомендувати країнам використовувати вакцину виробництва AstraZeneca.

Влада Майамі Біч у Флориді ввели комендантську годину з 20:00 до 6:00. Невідомо, як довго будуть діяти ці обмежувальні заходи. Місцева влада поклала відповідальність за ці заходи на натовпи туристів, які прибули до Маямі на весняні канікули.

Іноземні глядачі не зможуть потрапити до Японії на літні Олімпійські ігри в зв'язку з пандемією COVID-19, повідомили організатори.

Квитки, куплені іноземцями, будуть повернуті.

Пандемія привела до перенесення Олімпіади в Токіо, яка повинна була відбутися в минулому році, проте організатори мають намір провести змагання в цьому році без глядачів, незважаючи на попередження.

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