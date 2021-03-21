Болгарія закликала Росію припинити шпигування і пригрозила видворенням дипломатів

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов закликав Росію перестати шпигувати за його країною. Він сказав про це 20 березня, після того, як за день до цього в Болгарії викрили групу шпигунів, які передавали військові таємниці до Росії.

«Ще раз може виникнути необхідність оголосити російських дипломатів небажаними. Зважаючи на вчорашню операцію, я знову звертаюся до їхніх керівників із проханням припинити шпигунство в Болгарії», – сказав Борисов.

«Дружба дружбою, але наше євроатлантичне партнерство є неминучим фактором», – додав він.

Посольство Росії 19 березня заперечило звинувачення в шпигунстві, заявивши, що це є частиною «невпинних спроб вбити клин у російсько-болгарському діалозі і ще раз демонізувати» Москву.

20 березня США і Велика Британія заявили, що підтримують Болгарію у протистоянні «зловмисній» російській діяльності.

19 березня болгарська прокуратура висунула обвинувачення шістьом особам, зокрема чинним і колишнім офіцерам військової розвідки, у передачі секретної інформації про Болгарію, НАТО і Євросоюз посольству Росії в Софії.

Від жовтня 2019 року Болгарія, яка є членом ЄС і НАТО, видворила п’ятьох дипломатів і співробітників посольства Росії, обвинувачених у проведенні розвідувальної роботи.

Болгарія має тісні культурні, історичні й економічні зв’язки з Росією, головним енергетичним партнером країни.

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