Папа Франциск попередив про загрозу спроб організованих злочинців нажитись на пандемії COVID-19

Папа Франциск виступив проти організованої злочинності у неділю, попереджаючи, що "мафія" у всьому світі бере участь у зусиллях, щоб нажитися на продовженні пандемії COVID-19.

Як повідомило агентство Reuters, ці заяви прозвучали під час звернення з нагоди італійського Дня пам’яті жертв організованої злочинності.

"Мафія існує в різних частинах світу, і, скориставшись пандемією, вона збагачується за допомогою корупції", - сказав він, повідомляє Reuters.

"Сьогодні давайте згадаємо всіх жертв і відновимо нашу відданість боротьбі з мафію", - додав Папа.

Франциск зайняв жорстку позицію проти організованої злочинності і минулого року підтримав зусилля Ватикану, спрямовані на відокремлення християнських символів від організованих злочинних груп.

У грудні співробітники Інтерполу попередили, що члени організованих злочинних груп можуть намагатися викрасти партії вакцин проти COVID-19 або спробувати продати шахрайські вакцини на чорному ринку.

"Злочинні мережі також будуть націлені на нічого не підозрюючих представників громадськості за допомогою підроблених веб-сайтів та шахрайських методів лікування, що може становити значний ризик для їх здоров'я та навіть життя", - сказав у грудні Генеральний секретар агентства. «Це дуже важливо, щоб правоохоронці були максимально підготовлені до хвилі всіх видів злочинної діяльності, пов’язаної з вакциною COVID-19", - заявили в Інтерполі.

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