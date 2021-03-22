Час-Тайм. Нові дані про вакцину AstraZeneca показали 79 відсотків ефективності

В ефірі Час-Тайм. Держсекретар США вирушає до Брюсселя, щоб підтвердити міцність НАТО. Американські клінічні випробування вакцини AstraZeneca/Oxford показали ефективність 79%. У США зробили понад 124 мільйони щеплень, а половина українців вакцинуватися не бажає. У Нью-Йорку пройшла церемонія нагородження «українського Ілона Маска» Любомира Романківа.