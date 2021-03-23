Студія Вашингтон. Темпи вакцинації від Ковід-19 в Україні
Сьогодні у Студії Вашингтон. За нинішніх темпів вакцинації на вироблення колективного імунітету українцям знадобляться десятиліття. Клінічні випробування AstraZeneca/Oxford у США показали, що препарат ефективний на 79%. Візит Ентоні Блінкена до Бельгії та пріоритети співпраці з НАТО на засіданні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.
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