Студія Вашингтон. Темпи вакцинації від Ковід-19 в Україні

Сьогодні у Студії Вашингтон. За нинішніх темпів вакцинації на вироблення колективного імунітету українцям знадобляться десятиліття. Клінічні випробування AstraZeneca/Oxford у США показали, що препарат ефективний на 79%. Візит Ентоні Блінкена до Бельгії та пріоритети співпраці з НАТО на засіданні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.