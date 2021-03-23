"Ми рішуче виступатимемо проти російської агресії", - Ентоні Блінкен. Відео

"Ми будемо працювати з Росією,якщо це буде в наших інтересах. Одним з цих інтересів є стратегічна стабільність,і ми це вже продемонстрували з продовженням нової угоди СНО-3. З іншого боку, ми рішуче виступатимемо проти російської агресії та інших дій, які намагаються підірвати наш альянс",-Блінкен.