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"Ми рішуче виступатимемо проти російської агресії", - Ентоні Блінкен. Відео

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"Ми рішуче виступатимемо проти російської агресії", - Ентоні Блінкен. Відео
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"Ми рішуче виступатимемо проти російської агресії", - Ентоні Блінкен. Відео

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"Ми будемо працювати з Росією,якщо це буде в наших інтересах. Одним з цих інтересів є стратегічна стабільність,і ми це вже продемонстрували з продовженням нової угоди СНО-3. З іншого боку, ми рішуче виступатимемо проти російської агресії та інших дій, які намагаються підірвати наш альянс",-Блінкен.

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