"Ми рішуче виступатимемо проти російської агресії", - Ентоні Блінкен. Відео
- ap
"Ми будемо працювати з Росією,якщо це буде в наших інтересах. Одним з цих інтересів є стратегічна стабільність,і ми це вже продемонстрували з продовженням нової угоди СНО-3. З іншого боку, ми рішуче виступатимемо проти російської агресії та інших дій, які намагаються підірвати наш альянс",-Блінкен.
Випуски
-
-
-
березень 22, 2021
Вашингтону можуть надати статус штату. Відео
-
березень 22, 2021
Темпи вакцинування в Україні – серед найповільніших у світі. Відео
-
березень 21, 2021
В Ісландії сталося виверження вулкану. Відео
-
березень 21, 2021
До Мексиканської затоки випустили врятованих морських черепах. Відео
Facebook Forum