Державний секретар США в Брююселі про "Північний Потік-2". Відео
Ентоні Блінкен, держсекретар США: «Президент Байден давно чітко висловлює своє переконання, що «Північний Потік-2» – погана ідея. Я повторив це напряму міністру закордонних справ Маасу і чітко вказав, що компанії, які беруть участь у будівництві трубопроводу, ризикують опинитися під санкціями».
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