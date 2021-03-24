Державний секретар США в Брююселі про "Північний Потік-2". Відео

Ентоні Блінкен, держсекретар США: «Президент Байден давно чітко висловлює своє переконання, що «Північний Потік-2» – погана ідея. Я повторив це напряму міністру закордонних справ Маасу і чітко вказав, що компанії, які беруть участь у будівництві трубопроводу, ризикують опинитися під санкціями».