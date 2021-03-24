Час-Тайм. Загрози з боку Китаю та Росії стали головними темами зустрічі НАТО

В ефірі Час-Тайм. Загрози з боку Китаю та Росії стали головними темами дводенної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Заяви Держсекретаря США щодо відносин з Москвою. Підсумки зустрічей НАТО. Американські конгресмени посилюють тиск на адміністрацію Байдена, закликаючи запровадити санкції проти Північного Потоку-2. Експерти прогнозують певні порушення у глобальному ланцюгу поставок енергії через перекриття Суецького каналу гігантським судном. На які проекти спрямовували гроші топ-50 благодійників у США за рік. Тех-розробники знайшли спосіб захистити споживачів від так званих «ґанкових піратів».