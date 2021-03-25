Студія Вашингтон. Підсумки зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО
Сьогодні в Студії Вашингтон. Підсумки дводенних зустрічей НАТО. Загрози з боку Китаю та Росії стали головними темами зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яка завершилася у Брюсселі. Експерти прогнозують певні порушення у глобальному ланцюгу поставок енергії через перекриття Суецького каналу гігантським контейнерним судном.
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