Студія Вашингтон. Підсумки зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО

Сьогодні в Студії Вашингтон. Підсумки дводенних зустрічей НАТО. Загрози з боку Китаю та Росії стали головними темами зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яка завершилася у Брюсселі. Експерти прогнозують певні порушення у глобальному ланцюгу поставок енергії через перекриття Суецького каналу гігантським контейнерним судном.