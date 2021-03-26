Студія Вашингтон. Байден дав першу офіційну прес-конференцію на посаді президента США

Сьогодні в Студії Вашингтон. Джо Байден дав першу офіційну прес-конференцію на посаді президента США. Відколи адміністрація Байдена скасувала окремі імміграційні правила часів Трампа, на кордоні США та Мексики збільшився наплив мігрантів. Що робить Білий дім для врегулювання кризи?