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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Байден дав першу офіційну прес-конференцію на посаді президента США

Студія Вашингтон. Байден дав першу офіційну прес-конференцію на посаді президента США
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Студія Вашингтон. Байден дав першу офіційну прес-конференцію на посаді президента США

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Джо Байден дав першу офіційну прес-конференцію на посаді президента США. Відколи адміністрація Байдена скасувала окремі імміграційні правила часів Трампа, на кордоні США та Мексики збільшився наплив мігрантів. Що робить Білий дім для врегулювання кризи?

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