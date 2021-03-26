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Час-Тайм. 45 країн-членів ООН підтримали суверенітет України у спільній заяві

Час-Тайм. 45 країн-членів ООН підтримали суверенітет України у спільній заяві
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Час-Тайм. 45 країн-членів ООН підтримали суверенітет України у спільній заяві

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В ефірі Час-Тайм. США, спільно із країнами-членами ООН звинувачують Росію у нехтуванні зобов'язаннями, взятими нею в рамках Мінських угод. Джо Байден закликав ЄС співпрацювати зі США у вирішенні нагальних світових проблем «стосовно Китаю та Росії». Природні катаклізми у США: в Алабамі був повністю зруйнований місцевий аеропорт, принаймні шість жертв через торнадо. Різкий стрибок добових заражень на коронавірус в Україні. Експерти у США: наслідки скандалу довкола вакцини AstraZeneca може завадити її використанню в Америці та у світі. Як життя у Лос-Анджелесі повертається до норми після локдауну. Історія української офіцерки, яка вирішила зламати стереотип і довести, що жінка може бути ефективною лідеркою у війську.

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