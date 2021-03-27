Студія Вашингтон. Смерчі в Алабамі: як природній катаклізм знищує південь Америки
Сьогодні у Студії Вашингтон. Наслідки скандалу довкола вакцини AstraZeneca може завадити її використанню в Америці та у світі - експерти у США. 47 країн-членів ООН підтримали територіальну цілісність і суверенітет України у спільній заяві. Як пройшла перша за 11 років зустріч США із керівниками Євросоюзу
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березень 23, 2021
Студія Вашингтон. Темпи вакцинації від Ковід-19 в Україні
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березень 20, 2021
Студія Вашингтон. Як випробовують вакцину від Ковід-19 на дітях?
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березень 19, 2021
Студія Вашингтон. Регулятор ЄС заявив, що вакцина АстраЗенека безпечна