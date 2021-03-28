Оборонні відомства 12 країн засудили використання сили проти населення М'янми

Кількість жертв від початку перевороту у М'янмі перетнула позначку 440.

Країни, включаючи США, Великобританію, Німеччину та Європейський Союз, рішуче засуджують насильство.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив у Twitter: "Ми не будемо терпіти жорстоких дій військових проти народу М'янми".

Спеціальний доповідач ООН Том Ендрюс заявив, що хунту слід відрізати від фінансування, таких як прибутки від нафти і газу, та від доступу до зброї.

"Слова осуду або занепокоєння відверто є порожніми для народу М'янми, тоді як військова хунта вчиняє проти них масові вбивства", - сказав він у заяві.

Спеціальний радник ООН з питань запобігання геноциду Аліс Вайріму Ндеріту та Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет назвали вбивства "ганебними, боягузливими, жорстокими діями військових та поліції, які були зняті на відеокамери - вони стріляли в протестуючих під час втечі та навіть не шкодували маленьких дітей».

Глави оборонних відомств 12 країн, включаючи США, засудили застосування летальної сили проти беззбройних людей збройними силами М'янми і пов'язаними з ними спецслужбами.

У спільній заяві, поширеній в суботу, підкреслюється, що «професійні збройні сили повинні слідувати міжнародним стандартам поведінки і зобов'язані захищати, а не наносити шкоду народові, якому вони служать».

«Ми закликаємо збройні сили М'янми припинити насильство і працювати над відновленням поваги і довіри народу М'янми, яке було втрачено в результаті їх дій», - йдеться в заяві глав військових відомств США, Австралії, Канади, Німеччини, Греції, Італії, Японії, Данії, Нідерландів, Нової Зеландії, Південної Кореї і Великобританії.

За повідомленнями очевидців, сили безпеки М'янми відкрили вогонь на похоронах у неділю, в той час як люди по всій країні оплакували загибель 114 осіб, убитих днем раніше в результаті самого кривавого придушення протестів після військового перевороту 1 лютого.

Тим часом, за повідомленнями активістів і місцевих ЗМІ, близько 3 тисяч жителів сіл, населених Карен (один з народів М'янми - ГА) втекли до Таїланду в неділю після повітряних ударів, нанесених армією по району, контрольованого етнічної озброєним угрупуванням.

Військові М'янми завдали повітряних ударів по п'яти районах прикордонної місцевості, в тому числі по табору для переміщених осіб, повідомила Організація каренських жінок.

«В даний момент жителі сіл ховаються в джунглях, в той час як понад 3 тисячі осіб перетнули кордон з Таїландом в пошуках притулку», - йдеться в заяві.

За повідомленням телеканалу Thai PBS, в Таїланд перебралися приблизно 3000 чоловік.

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