Фаучі пояснив, що спричиняє нові випадки захворювання на коронавірус

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі у неділю в програмі телеканалу CBS "Обличчям до нації", пояснив, що, на його думку, спричиняє нові випадки захворювання на COVID-19 у Сполучених Штатах.

У країні випадки заражень різко впали від квітня минулого року, коли сотні тисяч людей щодня заражались на коронавірус. Попри збільшення кількості провакцинованих в країні та збільшення потепління, зростання нових випадків знову набувають високих темпів.

Фаучі сказав, що однією з причин є нові штами захворювання, вперше виявлені у Великобританії та Бразилії, які є більш заразними. Але, він сказав, що це далеко не єдина причина.

За його словами, люди також стали менш обережними, зазначивши про велелюдні зібрання у Флориді на весняні канікули.

“Ну, ви знаєте, нові штами відіграють роль, але це не тільки нові штами. Те, що ми спостерігаємо, відбувається скоріш за все через такі речі, як весняні канікули та послаблення заходів безпеки, які ми мали раніше. Це зробили кілька штатів», - сказав Фаучі.

Інфекціоніст додав, що рано пом'якшувати обмеження, щоб уповільнити поширення хвороби. Деякі штати повністю зняли обмеження та вимоги до маски.

“Я вважаю, що це передчасно, бо я вже багато разів казав, що коли ти спускаєшся з великої вершини і досягаєш точки і починаєш виходити на плато, як тільки ти залишаєшся на цьому плато, ти справді знаходишся у небезпеці нового сплеску», - додав Фочі.

“І на жаль, це те, що ми починаємо бачити. Ми застрягли приблизно на позначці 50 тисяч нових випадків на день, днями зросли до 60 тисяч, і це насправді ризик. Ми це бачили у нашій власній країні, і саме це сталося в Європі», - додав він.

Місяця відпочинку, такі як Маямі-Біч, штат Флорида, були заповнені натовпами людей, які нехтували обмеженнями та рекомендаціями щодо коронавірусу та вступали в суперечки з владою. Минулого тижня правоохоронці в Маямі-Біч заявили, що було заарештовано понад 1000 людей у зв’язку з порушеннями обмежень.

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