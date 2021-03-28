Майже 500 людей у США обвинувачують у фінансових махінаціях, пов'язаних з Ковід-19

Майже півтисячі людей у США обвинувачують у злочинах, пов'язаних із пандемією Ковід-19. Про це повідомляє Міністерство юстиції країни.

За даними Мін'юсту, в кримінальних злочинах через схеми фінансових махінацій по всій території країни звинувачується 474 особи.

Міжнародні організовані злочинні угруповання націлені на кошти із допомоги по безробіттю у США, у зв'язку з пандемією.

З них 120 осіб підозрюють у шахрайстві, пов'язаному з Програмою захисту зарплати (РРР), в рамках Закону про допомогу малому бізнесу, на що виділено 2,2 трильйонів доларів.

Понад 140 осіб звинувачують у шахрайстві зі страхуванням на випадок безробіття (UI).

"Ранні стадії розслідування та аналіз свідчать про те, що міжнародні організовані злочинні угруповання націлені на ці кошти, вони використовують викрадену особисту інформацію людей, щоб подати заявку на пільги по безробіттю", у звязку з пандемією, - повідомляє Мін'юст. За їхніми даними, місцеві шахраї у США також вдаються до шахрайства з цією програмою.

У штаті Колорадо прокуратура та секретна служба вилучили понад 580 мільйонів доларів із шахрайських заявок на кредити тим, хто постраждав від економічної скрути (програма EIDL), - повідомляють у Мінюсті. Такі кредити у США видають малому бізнесу, сільському господарству та неприбутковим організаціям.

В поле зору правоохоронців потрапили також шахраї, які продавали продукцію, пов'язану з пандемію, використовуючи неправдиву чи не підтверджену інформацію про здатність їхнього продукту боротися з коронавірусом.

Кожному, хто має намір використати глобальну пандемію як можливість для шахрайства та крадіжок у американців, які важко працюють, моя порада проста - не робіть цього", - заявив виконувач обов’язків помічника Міністра юстиції Ніколас Л. Макквейд із Кримінального відділу Мінюсту. - "Незалежно від того, хто ви є, чи де ви перебуваєте, ми знайдемо вас і притягнемо до відповідальності у повній мірі закону".

“Результати роботи нашого міністерства є чітким і безпомилковим посланням тим, хто має намір скористатись надзвичайною ситуацією, щоб відібрати ресурси платників податків від малого бізнесу та людей, які постраждали" (від пандемії - ред.), - заявив міністр юстиції США Меррік Гарланд.

План порятунку Америки, який у США ухвалили раніше цього місяця, передбачає виділення 1,9 трильйонів доларів на підтримку економіки країни. Серед іншого, кошти виділені на розширення пільг, пов'язаних з безробіттям, на програму із захисту зарплат, розширення програми кредитування тих, хто постраждав від економічного лиха.

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