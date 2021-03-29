Рейтинги Байдена залишаються стабільними, попри виклики у сфері імміграції та зовнішній політиці - опитування

Нове опитування Harvard CAPS/Harris, результати якого опублікувало у понеділок видання The Hill, вказує, що 61% американців схвалює роботу президента Байдена. Цей показник є незмінним з минулого місяця. Так само не змінився і відсоток тих, хто не задоволений роботою Байдена – 39% опитаних.

За даними опитування 71% виборців схвалює те, як Байден відреагував на пандемію коронавірусу - цей показник зріс на 3 відсоткових пункти від часу прийняття в Конгресі пакету економічної допомоги на суму 1,9 мільярда доларів.

В деяких сферах, однак, рейтинги Байдена дещо впали. Більшість американців все ще підтримують курс зовнішньої політики президента – 56%, але таких у минулому місяці було 61%.

Імміграція є найбільш вразливим питанням для президента, згідно з опитуванням. 48% респондентів задоволені тим, як він вирішує питання імміграції, а це на 8 відсоткових пункти менше ніж у лютому.

Разом з тим, думки виборців розійшлися щодо питань економіки США. 42% сказали, що економіка рухається в «правильному напрямку», тоді як 42% заявили, що вона рухається у «хибному напрямку». Разом з тим, це значне покращення від січня, коли 58% опитаних сказали, що економіка була на "неправильному шляху", і лише 29% сказали, що економіка була на "правильному шляху".

"Байден продовжує насолоджуватися «медовим місяцем» завдяки виборцям, які люблять його особисто, через покращення економічних показників та підтримку його дій щодо подолання вірусу», - каже Марк Пенн, керівник опитування.

Опитування Harvard CAPS/Harris було проведено серед 1945 зареєстрованих виборців з 24-25 березня Центром американських політичних студій Гарвардського університету та компанією The Harris Poll.

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