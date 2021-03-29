Директорка Центрів з контролю та профілактики захворювань попередила про загрозу четвертої хвилі пандемії

Директорка Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC) у понеділок попередила про зростання кількості нових випадків коронавірусної інфекції. Вона зауважила, що попри прискорення темпів вакцинації, четверта хвиля пандемії таки може статися, якщо населення припинить вживати заходи безпеки.

"Я збираюся поговорити про постійне відчуття «наближення загибелі». У нас так багато попереду, так багато потенціалу та причин для надії. Але зараз мені страшно», - сказала під час брифінгу в понеділок Рошель Валенськи.

"Ми не можемо дозволити собі розкоші бути бездіяльними», - додала вона.

Кількість заражень на коронавірусну інфекцію у США перевищила 30 мільйонів випадків COVID-19, і вона продовжує зростати.

За словами очільниці CDC, середня кількість нових заражень у тижневий період становила 60 тисяч на день. Ці показники менші, ніш у січні, але спостерігається зростання після певного періоду стагнації.

Валенськи також додала, що кількість госпіталізацій також збільшилась за минулий тиждень – від 4600 середньої кількості нових пацієнтів за добу до 4800.

Вона сказала, що країна пройшла "довгий шлях", отримавши три вакцини і попросила націю продовжувати дотримуватися заходів безпеки та «потриматись ще трохи довше».

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