Студія Вашингтон. Як українські учні можуть отримати вищу освіту у США?

Сьогодні в Студії Вашингтон. Від того, наскільки президенту України Володимиру Зеленському вдасться звільнити політичну систему від домінування ультрабагатих, залежатиме тон відносин України з адміністрацією Байдена. Про це та інші питання боротьби з корупцією пишуть The Washington Post та низка інших видань. Як українським учням вступити до коледжів та університетів у США? Розповідаємо про проект Ukraine Global Scholars.