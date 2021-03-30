Студія Вашингтон. Як українські учні можуть отримати вищу освіту у США?
Сьогодні в Студії Вашингтон. Від того, наскільки президенту України Володимиру Зеленському вдасться звільнити політичну систему від домінування ультрабагатих, залежатиме тон відносин України з адміністрацією Байдена. Про це та інші питання боротьби з корупцією пишуть The Washington Post та низка інших видань. Як українським учням вступити до коледжів та університетів у США? Розповідаємо про проект Ukraine Global Scholars.
Випуски
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березень 23, 2021
Студія Вашингтон. Темпи вакцинації від Ковід-19 в Україні
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березень 20, 2021
Студія Вашингтон. Як випробовують вакцину від Ковід-19 на дітях?