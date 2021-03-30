Час-Тайм. Росія нарощує війська на кордоні з Україною, - головнокомандувач ЗСУ

В ефірі Час-Тайм. Росія нарощує війська на кордоні з Україною, - заявив Голосу Америки головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак. Що справді відбувається на кордонах України з Росією він пояснив в інтерв’ю. Канада та Австралія оголосили про спільне запровадження санкцій проти Росії через окупацію Криму – деталі. Президент Байден закликав губернаторів штатів та місцеві влади відновити розпорядження щодо носіння масок. Як записатися на вакцинацію від Ковід-19 у США? У передмісті Вашингтона група шкільних вчительок вирішила допомогти людям, які хочуть отримати вакцини.