Час-Тайм. Що у США кажуть про нарощування військ Росії поблизу кордону України?

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Як у Вашингтоні оцінюють останні повідомлення про загрозу ескалації з боку Росії? Держдеп США опублікував доповідь про права людини: головне про Україну. Делегація США в ОБСЄ привітала рішення продовжити мандат СММ ОБСЄ в Україні ще на рік. Чи готові американці пересідати на електрокари? Історія про водний електровелосипед, який дозволяє легко долати будь-яку річку чи озеро.