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Час-Тайм. Що у США кажуть про нарощування військ Росії поблизу кордону України?

Час-Тайм. Що у США кажуть про нарощування військ Росії поблизу кордону України?
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Час-Тайм. Що у США кажуть про нарощування військ Росії поблизу кордону України?

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В ефірі Час-Тайм. Меркель, Макрон і Путін провели тристоронню відеоконференцію, де, серед низки питань, обговорювали і ситуацію на сході України. Посадовець американського оборонного відомства заявив, що нарощування російських військових сил поблизу українського кордону «викликає занепокоєння».

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