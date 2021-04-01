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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Доповідь Держдепу США про права людини: головне про Україну

Студія Вашингтон. Доповідь Держдепу США про права людини: головне про Україну
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Студія Вашингтон. Доповідь Держдепу США про права людини: головне про Україну

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Канцлер Німеччини, президент Франції і президент Росії провели тристоронню відеоконференцію, де, серед низки питань, обговорювали і ситуацію на сході України. Посадовець американського оборонного відомства заявив, що нарощування російських військових сил поблизу українського кордону «викликає занепокоєння». Колишній командувач силами США в Європі Бен Годжес сказав Голосу Америки, що Адміністрація Байдена має поставитися до цих повідомлень серйозно. Держдеп США опублікував доповідь про права людини: головне про Україну. Делегація США в ОБСЄ привітала рішення продовжити мандат СММ ОБСЄ в Україні ще на рік.

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