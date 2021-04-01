Час-Тайм. Загострення на сході України – реакція Пентагону, Держдепу, експертів США

В ефірі Час-Тайм. Значне зростання напруженості між Росією та Україною протягом останніх тижнів викликає побоювання відновлення військового конфлікту - пишуть сьогодні західні видання. 31 березня у телефонній розмові з Дмитром Кулебою Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив занепокоєння через ситуацію з безпекою на сході України. Як реагують в Пентагоні, Держдепі? Що кажуть експерти у США? Коментарі Курта Волкера, Бена Годжеса. У понад 20 американських штатах кількість нових заражень на коронавірус зростає. Чи варто довіряти "індійській" та китайській вакцинам від Ковід-19? Що кажуть лікарі в Україні та Америці.