Час-Тайм. Загострення на сході України – реакція Пентагону, Держдепу, експертів США
В ефірі Час-Тайм. Значне зростання напруженості між Росією та Україною протягом останніх тижнів викликає побоювання відновлення військового конфлікту - пишуть сьогодні західні видання. 31 березня у телефонній розмові з Дмитром Кулебою Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив занепокоєння через ситуацію з безпекою на сході України. Як реагують в Пентагоні, Держдепі? Що кажуть експерти у США? Коментарі Курта Волкера, Бена Годжеса. У понад 20 американських штатах кількість нових заражень на коронавірус зростає. Чи варто довіряти "індійській" та китайській вакцинам від Ковід-19? Що кажуть лікарі в Україні та Америці.
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березень 29, 2021
Час-Тайм. Що у США кажуть про деолігархізацію в Україні?
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