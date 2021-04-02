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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. У понад 20 штатах США зростає кількість нових заражень на Ковід

Студія Вашингтон. У понад 20 штатах США зростає кількість нових заражень на Ковід
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Студія Вашингтон. У понад 20 штатах США зростає кількість нових заражень на Ковід

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Питання безпеки на сході України та накопичення російських сил на кордоні спонукало в останні дні до декількох телефонних розмов, які провели зі своїми українськими колегами Держскекретар США Ентоні Блінкен, голова комітету начальників штабів збройних сил США генерал Міллі та радник з національної безпеки США Джейк Саллівен. Подробиці розмови Блінкена та Кулеби. У понад 20 американських штатах кількість нових заражень на коронавірус зростає. Попри активну вакцинацію від Ковід-19, фахівці вже оголосили початок наступної хвилі пандемії.

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