Студія Вашингтон. У понад 20 штатах США зростає кількість нових заражень на Ковід

Сьогодні в Студії Вашингтон. Питання безпеки на сході України та накопичення російських сил на кордоні спонукало в останні дні до декількох телефонних розмов, які провели зі своїми українськими колегами Держскекретар США Ентоні Блінкен, голова комітету начальників штабів збройних сил США генерал Міллі та радник з національної безпеки США Джейк Саллівен. Подробиці розмови Блінкена та Кулеби. У понад 20 американських штатах кількість нових заражень на коронавірус зростає. Попри активну вакцинацію від Ковід-19, фахівці вже оголосили початок наступної хвилі пандемії.