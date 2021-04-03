Студія Вашингтон. Як американці та українська громада США готуються до Великодня
Сьогодні в Студії Вашингтон. На фоні зрозстання напруження на східних кордонах України та після низки телефонних переговорів українських та американських посадовців останні декілька днів, у п`ятницю відбулась телефонна розмова президентів США та України. Деталі розмови. У США готуються до святкування Великодня. З яким настроєм американці та українська громада зустрічають свято?
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березень 30, 2021
Студія Вашингтон. Як українські учні можуть отримати вищу освіту у США?
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