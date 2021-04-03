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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Як американці та українська громада США готуються до Великодня

Студія Вашингтон. Як американці та українська громада США готуються до Великодня
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Студія Вашингтон. Як американці та українська громада США готуються до Великодня

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Сьогодні в Студії Вашингтон. На фоні зрозстання напруження на східних кордонах України та після низки телефонних переговорів українських та американських посадовців останні декілька днів, у п`ятницю відбулась телефонна розмова президентів США та України. Деталі розмови. У США готуються до святкування Великодня. З яким настроєм американці та українська громада зустрічають свято?

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