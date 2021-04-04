Україна зберігає двопартійну підтримку США – Маркарова

У політиці Сполучених Штатів щодо України зберігається двопартійна підтримка, переконана посолка України у США Оксана Маркарова. Про це вона сказала в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Україна, незважаючи на те, що певні сили, у тому числі проросійські, намагалися втягнути в якісь скандали, ми досить достойно пройшли цей період і не дали себе втягнути в ці скандали. І я думаю, що й надалі нам вдасться дуже активно розвивати наше стратегічне партнерство і на основі двопартійної підтримки, і на основі поглибленої такої співпраці з новою адміністрацією без того, щоб втручатися у внутрішні американські справи. Ми цього не робили і робити не будемо. На відміну від нашого сусіда, який втручається і у справи у США», – сказала Маркарова.

У березні Офіс президента України заявив, що високо цінує законодавчу ініціативу двопартійної групи американських сенаторів для надання допомоги та підтримки Україні.

В офісі наголосили, що можливе надання додаткового фінансування оборонної сфери України допоможе покращити підготовку, озброєння та матеріально-технічне забезпечення військових і пришвидшить перехід українського війська на стандарти НАТО.

Законопроєкт «Про сприяння партнерству в галузі безпеки з Україною та для інших цілей», підготовлений конгресменами з обох провідних американських партій, серед іншого передбачає щорічне виділення 300 мільйонів доларів на це в період до 2026 року. Крім того, до 2026 року сенатори пропонують щороку виділяти по 4 мільйони доларів на підготовку українських військових офіцерів.

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