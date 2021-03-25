Джордж Кент: про пріоритети співпраці між США та Україною, та дзвінок Байдена та Зеленського. Інтерв’ю

Показати більше Show less

Говорячи про внутрішні виклики, в Державному Департаменті вказують на судову реформу. “Якщо бути чітким, то будь-який закон, який ставить під загрозу незалежність організацій, чи то НАБУ чи Національний банк, не допомагає Україні”, - каже американській високопосадовець. З Джорджем Кентом розмовляла Мирослава Гонгадзе.