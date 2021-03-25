Говорячи про внутрішні виклики, в Державному Департаменті вказують на судову реформу. “Якщо бути чітким, то будь-який закон, який ставить під загрозу незалежність організацій, чи то НАБУ чи Національний банк, не допомагає Україні”, - каже американській високопосадовець. З Джорджем Кентом розмовляла Мирослава Гонгадзе.
Джордж Кент: про пріоритети співпраці між США та Україною, та дзвінок Байдена та Зеленського. Інтерв’ю
Заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент,який відповідає у Державному департаменті за політику США щодо регіону та України наголошує,що США готові підтримати Україну в обороні від агресії з боку Росії, а також в подоланні викликів зсередини,і тут йдеться про реформи та боротьбу з корупцією.
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