Міні-гелікоптер Ingenuity вдало сів на поверхню Марса

Міні-вертоліт NASA Ingenuity був скинутий на поверхню Марса під час підготовки до першого польоту, повідомляє космічне агентство США.

Ультралегкий літак був закріплений до марсохода Perseverance, який дістався поверхні Червоної планети лютого.

"Підтверджена посадка Марсо-гелікоптера", - Лабораторія NASA написала у Твіттері в суботу.

"Його 471 млн. кілометрова подорож на борту Perseverance закінчився остаточною висадкою у 10 сантиметрів з марсохода на поверхню Марса сьогодні. Наступна віха? Пережити ніч." , - написали в НАСА.

На фотографіях, які супроводжують твіт, видно, що Perseverance вдало від’їхав від гелікоптера після того, як скинув його на поверхню.

Ingenuity працював від енергетичної системи Perseverance, а відтак буде використовувати свsqвласний акумулятор, щоб підтримувати роботу нагрівача, який повинен захистити непокриті електричні компоненти гелікоптера від низьких температур марсіанської ночі.

"Цей нагрівач підтримує температуру всередині близько 7 градусів за Цельсієм. Температури вночі на Марсі опускаються до -90 градусів за Цельсієм", - повідомив інженер НАСА Боб Баларам.

"Це захистить ключові компоненти, такі як сам акумулятор, та деякі компоненти електроніки від впливу холодних температур», - повідомив він.

Протягом наступних кількох днів команда Ingenuity перевірить, що встановлені на гелікоптері сонячні панелі працюють належним чином та перезаряджають акумулятор. Після того вони протестують двигунів та датчиків перед першим польотом.

Очікується, що Ingenuity здійснить свою першу спробу польоту не раніше, ніж 11 квітня, кажуть в НАСА.

Ingenuity спробує здійснити політ в атмосфері, щільність якої в сто разів менше земної атмосфери. Разом з тим сила тяжіння на Марсі в три рази менша.

Ingenuity спробує піднятися на три метри зі швидкістю в один метр за секунду, протриматися над поверхнею 30 секунд та сісти. Протягом польоту гелікоптер має робити високоякісні фотографії. На наступний місяцю НАСА планує до 5 таких польотів різної складності.

Майже двокілограмовий міні-гелікоптер коштував НАСА близько 85 мільйонів доларів, і вважається підтвердженням концепції, яка може революціонізувати дослідження космосу.

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