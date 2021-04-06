Студія Вашингтон. Експерти - про накопичення військової потужності Росії в Арктиці

Сьогодні в Студії Вашингтон. Європейський Союз долучився до США та НАТО, висловивши стурбованість військовими пересуваннями Росії поблизу кордонів України. На тлі повідомлень про нарощування російських військ, Україна та Велика Британія оголосили про проведення спільних військових навчань влітку. Військові експерти і західні посадовці заявляють про безпрецедентне накопиченням військової потужності Росії в Арктиці. Не лише Київ, але й низка європейських столиць та цілі країни запроваджують жорсткі карантинні обмеження. Цифрове мистецтво і продаж арт-об’єктів із використанням так званого невзаємозамінного токена (NFT): переваги та недоліки.