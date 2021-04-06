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Час-Тайм. США підтримують Україну. Заяви Держдепу, Білого Дому, НАТО

Час-Тайм. США підтримують Україну. Заяви Держдепу, Білого Дому, НАТО
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Час-Тайм. США підтримують Україну. Заяви Держдепу, Білого Дому, НАТО

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В ефірі Час-Тайм. США підтримують Україну перед обличчям залякувань та агресії з боку Росії - речник Держдепу США. Що у Білому домі кажуть про можливість дзвінка між Байденом та Путіним? Речниця Білого дому прокоментувала заяву Зеленського стосовно НАТО. На запит Голосу Америки, у НАТО прокоментували загострення ситуації на українських кордонах. Велика Британія заявила про солідарність з Україною у зв’язку з дестабілізуючими діями Росії. МВФ прогнозує, що економіка України зросте у цьому році на 4 відсотки. Як Лос-Анджелес поступово виходить з локдауна? У США вийшли мемуари Гантера Байдена: головне про роботу в Україні та деякі дуже приватні розповіді з життя президентського сина.

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