Час-Тайм. США підтримують Україну. Заяви Держдепу, Білого Дому, НАТО

В ефірі Час-Тайм. США підтримують Україну перед обличчям залякувань та агресії з боку Росії - речник Держдепу США. Що у Білому домі кажуть про можливість дзвінка між Байденом та Путіним? Речниця Білого дому прокоментувала заяву Зеленського стосовно НАТО. На запит Голосу Америки, у НАТО прокоментували загострення ситуації на українських кордонах. Велика Британія заявила про солідарність з Україною у зв’язку з дестабілізуючими діями Росії. МВФ прогнозує, що економіка України зросте у цьому році на 4 відсотки. Як Лос-Анджелес поступово виходить з локдауна? У США вийшли мемуари Гантера Байдена: головне про роботу в Україні та деякі дуже приватні розповіді з життя президентського сина.