Час-Тайм. Як США допомагатимуть з вакцинацією іншим країнам?

В ефірі Час-Тайм. Неефективний локдаун, недостатнє тестування на COVID-19 і брак засобів індивідуального захисту поставили під загрозу право українців на здоров’я - звіт Міжнародної Амністії. Європейське агентство лікарських засобів далі рекомендує використовувати вакцину AstraZeneca, але визнало ознаки можливого зв’язку між щепленнями та рідкісними випадками утворення тромбів. Коли у США очікують повністю імунізувати переважну частину дорослих та з ким Вашингтон готовий ділитися надлишковою вакциною? Чи є перспективи у віддаленого формату роботи після пандемії? Як на Заході України відроджують популяцію європейських зубрів.