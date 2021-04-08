Студія Вашингтон. Локдаун в Україні не зміг ефективно запобігти поширенню хвороби - звіт

Сьогодні в Студії Вашингтон. Неефективний локдаун, недостатнє тестування на ковід-19 і брак засобів індивідуального захисту поставили під загрозу право українців на здоров’я - звіт Міжнародної Амністії. Європейське агентство лікарських засобів далі рекомендує використовувати вакцину AstraZeneca, але визнало ознаки можливого зв’язку між щепленнями та рідкісними випадками утворення тромбів. Коли у США очікують повністю імунізувати переважну частину дорослих та з ким Вашингтон готовий ділитися надлишковою вакциною? Головне про ситуацію з коронавірусом у світі.м