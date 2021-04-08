Час-Тайм. Байден посилює заходи контролю за обігом вогнепальної зброї

В ефірі Час-Тайм. Дестабілізуючі дії Росії підривають деескалацію, домовлену за посередництва ОБСЄ - посадовці міністерств оборони п’яти країн НАТО. ООН закликає донорів профінансувати у повному обсязі гуманітарну допомогу Україні. Країни із найбільш потужними економіками світу погодилися посилити ресурси МВФ на $650 млрд, аби надати більше допомоги країнам, які розвиваються, впоратися із наслідками пандемії. Джо Байден оголосив низку заходів, аби зупинити насильство із використанням вогнепальної зброї. Чому американці масово скуповують зброю? Поліцейський відділок в Каліфорнії використовує безпілотники для того, щоб ловити злочинців. Як в Україні відроджують популяцію європейських зубрів.