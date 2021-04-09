Студія Вашингтон. ООН закликає донорів профінансувати у повному обсязі гуманітарну допомогу Україні

Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден оголосив низку заходів, аби зупинити насильство із використанням вогнепальної зброї, яке очільник Білого Дому назвав американською епідемією. Дестабілізуючі дії Росії підривають деескалацію, домовлену за посередництва ОБСЄ - посадовці міністерств оборони п’яти країн-членів НАТО. ООН закликає донорів профінансувати у повному обсязі гуманітарну допомогу Україні. Країни із найбільш потужними економіками світу погодилися посилити ресурси МВФ на 650 млрд доларів, аби надати більше допомоги країнам, які розвиваються, впоратися із наслідками пандемії. Чи може Україна отримати додаткове фінансування?