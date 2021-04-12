Час-Тайм. Білий дім публічно попередив Росію про наслідки у випадку агресії

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Держсекретар США вирушає цього тижня до Брюсселя, щоб серед інших тем, обговорити зростання напруги між Україною та Росією. Заяви з Білого Дому та Держдепу США. Україна відкрила у штаб квартирі ООН виставку “Чорнобиль 35: Сучасна історія катастрофи”. Як коронавірус впливає на роботу серця? Просторовий компьютінг: що це так як працює.