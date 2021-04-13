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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. США слідкують за пересуванням російських військ біля українських кордонів - Псакі

Студія Вашингтон. США слідкують за пересуванням російських військ біля українських кордонів - Псакі
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Студія Вашингтон. США слідкують за пересуванням російських військ біля українських кордонів - Псакі

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Уряд США уважно стежить за небезпечним накопиченням російських військ на кордоні з Україною. Держсекретар Блінкен вирушає цього тижня до Брюсселя, щоб серед інших тем, обговорити зростання напруги між Україною та Росією. Речниця Білого Дому Джен Псакі підтвердила, що США уважно слідкують за пересуванням російських військ біля українських кордонів. США закликають Україну продовжувати не піддаватися на російські провокації, зберігати стриманість та відповідальність на кордонах з Росією, - Джордж Кент.

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