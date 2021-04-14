Студія Вашингтон. Блінкен підтвердив "непохитну підтримку" України з боку США

Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден провів телефонну розмову із президентом Росії Путіним, під час якої, серед іншого, заявив про підтримку України. Речниця Білого Дому підтвердила, що Вашингтон підготував перелік заходів, які готовий вжити проти Москви у разі продовження ескалації. Керівники закордонних відомств США та України провели зустріч у Брюсселі. Блінкен запевнив у непохитній підтримці США суверенітету та територіальної цілісності України. Кулеба провів окрему зустріч в Брюсселі з генсеком НАТО. Столтенберг виступив з прямими вимогами до Росії припинити стягування російських сил на сході України та в окупованому Криму, що він назвав «провокаціями».