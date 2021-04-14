Час-Тайм. Як на загрозу з боку Росії реагують у Конгресі США? Ексклюзивні коментарі

В ефірі Час-Тайм. Тема України та реакції на російську загрозу активно обговорюється в Конгресі США. Як американські законодавці реагують на загострення ситуації на українських кордонах і чи планують якісь дії? Ексклюзивні коментарі. Наскільки реальною є загроза російського вторгнення в Україну? - Відповідь командувача американськими військами у Європі та НАТО. Україна, Афганістан були центральними темами наради міністрів оборони та міністрів закордонних справ країн НАТО. Президент Байден оголосив, що США повністю виведуть свої війська з Афганістану до 11 вересня. Погляд зсередини: як працює центр масової вакцинації від коронавірусу у штаті Мериленд.