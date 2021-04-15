Час-Тайм. Санкції США проти Росії – заяви Білого Дому, реакції в США

В ефірі Час-Тайм. Уряд США запровадив низку санкцій проти Росії у відповідь на кампанію кібершпіонажу, втручання в президентські вибори, а також дії в окупованому Криму. Вашингтон також висилає з країни 10 співпробітників посольства Росії у США. Як запроваджені санкції коментують у США – заяви з Білого Дому, реакції експертів. Президент Байден готується вийти до преси і особисто зробити заяву стосовно санкційних кроків проти Росії. Речниця Білого Дому: запрошення Байдена Путіну зустрітися залишається відкритим. Подробиці розмови Байдена з Меркель. Аеропорт у Сан-Франциско випробовує нову технологію реєстрації пасажирів. Як у Нью-Йорку український шеф-кухар Євген Клопотенко відкривав місцевим гастрономам високу українську кухню.