Студія Вашингтон. Заяви Білого Дому – головне про санкції щодо Росії

Сьогодні в Студії Вашингтон. Уряд США запровадив низку санкцій проти Росії у відповідь на кампанію кібершпіонажу, втручання в президентські вибори, а також дії в окупованому Криму. Вашингтон також висилає з країни 10 співпробітників посольства Росії у США. Джен Псакі прокоментувала запровадження низки санкцій проти Росії. Речниця Білого Дому сказала, що запрошення Байдена Путіну зустрітися залишається відкритим. Байден розмовляв телефоном з Меркель. Лідери США та Німеччини домовились спількно закликати Росію зменшити кількість військових на кордоні з Україною «з метою деескалації ситуації». Про це повідомила служба Меркель.