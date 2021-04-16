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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Заяви Білого Дому – головне про санкції щодо Росії

Студія Вашингтон. Заяви Білого Дому – головне про санкції щодо Росії
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Студія Вашингтон. Заяви Білого Дому – головне про санкції щодо Росії

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Уряд США запровадив низку санкцій проти Росії у відповідь на кампанію кібершпіонажу, втручання в президентські вибори, а також дії в окупованому Криму. Вашингтон також висилає з країни 10 співпробітників посольства Росії у США. Джен Псакі прокоментувала запровадження низки санкцій проти Росії. Речниця Білого Дому сказала, що запрошення Байдена Путіну зустрітися залишається відкритим. Байден розмовляв телефоном з Меркель. Лідери США та Німеччини домовились спількно закликати Росію зменшити кількість військових на кордоні з Україною «з метою деескалації ситуації». Про це повідомила служба Меркель.

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