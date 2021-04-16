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Час-Time

Час-Тайм. Байден закликав Путіна до деескалації напруження на українських кордонах

Час-Тайм. Байден закликав Путіна до деескалації напруження на українських кордонах
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Час-Тайм. Байден закликав Путіна до деескалації напруження на українських кордонах

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В ефірі Час-Тайм. Зеленський провів у Парижі переговори з Макроном та Меркель, яка приєдналася до колег через відеозв`язок. Детально про хід переговорів та їхні результати, а також майбутнє нормандського формату. Президент Байден закликав Путіна до деескалації напруження на українських кордонах.

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