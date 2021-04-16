Час-Тайм. Байден закликав Путіна до деескалації напруження на українських кордонах

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Запровадження санкцій проти Росії нині надсилає потужний сигнал – конгресвумен Марсі Каптур. Якщо санкційний тиск не допоможе стримати агресію Москви, і вона наважиться на подальшу ескалацію конфлікту в Україні, чи варто Вашингтону розглянути військовий варіант відповіді? Коментар конгресвумен. В епіцентрі ескалації напруження нині опинилася і Туреччина. Стрілянина в Індіанаполісі: щонайменше восьмеро людей загинули. Український додаток 3D look на відстані може точно визначити заміри тіла будь-якої людини.