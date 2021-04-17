Студія Вашингтон. Зеленський провів переговори з Макроном та Меркель - подробиці

Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент України Зеленський провів у Парижі переговори із президентом Франції та канцлеркою Німеччини, яка приєдналася до колег через відеозв`язок. Джо Байден розповів: у телефонній розмові попередив Путіна, що готовий піти ще далі, якщо Росія продовжить втручатися у демократичні процеси. Запровадження санкцій проти Росії нині надсилає потужний сигнал – конгресвумен Марсі Каптур. Стрілянина в Індіанаполісі: щонайменше восьмеро людей загинули.