Папа Франциск закликав запобігти зростанню напруження на сході України

Папа Римський Франциск закликав до послаблення напруження в східній Україні та висловив тривогу щодо накопичення російських сил вздовж українського кордону. Ці слова прозвучали під час його недільної молитви на площі Святого Петра, яка вперше за понад місяць відбулась перед паломниками.

«З тривогою слідкую за подіями на окремих теренах східної України, де протягом останніх місяців збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню, з неспокоєм слідкую за зростанням воєнної діяльності. Будь ласка, наполегливо прошу запобігти зростанню напруження, щоби, навпаки, здійснювалися жести, спроможні підтримувати взаємну довіру та сприяти примиренню та мирові, які дуже потрібні та дуже бажані. Щоби була взята до серця також важка гуманітарна ситуація, в якій живе місцеве населення, якому висловлюю свою близькість і за яке заохочую вас молитися. Помолімося разом», - цитує Главу Католицької церкви офіційний сайт Ватикану.

Послухати недільну молитву Папи на площу Святого Петра прийшли кілька сотень людей.