Більшість американців проти довічного призначення суддів Верховного суду США – опитування

Майже дві третини дорослих американців вважають, що судді Верховного суду повинні служити на посаді певний термін. Відповідно до опитування, проведеного Reuters спільно з Ipsos 15-16 квітня, лише 22% американців підтримують довічне призначення суддів Верховного Суду. 66% висловлюються за обмежених термін на цій посаді. Решта опитаних не визначились із позицією у цьому питанні.

У той час, як поява нових обличь у Верховному Суді підтримується американцями, ідея розширення складу Суду не є такою популярною. Лише 38% опитаних підтримали збільшення складу Верховного Суду, 42% проти цього.

Президент Байден пообіцяв створити двопартійну комісію, яка має розробити потенційні реформи Верховного Суду, у тому числі розглянути питання розширення його складу. Багато ліберальних активістів підтримують цю пропозицію після призначення трьох суддів, висунутих колишнім президентом Трампом, які, як вважають активісти, будуть приймати рішення, що не підтримують ліберальні цінності протягом наступних десятиліть.

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, лише 49% американців сказали, що мають «багато довіри» чи «достатньо довіри» до рішень Верховного Суду.

Участь в опитуванні взяли 1003 дорослих американців, похибка становить 4%.

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