Президент Джо Байден підписав указ про формування експертної комісії із вивчення питань щодо реформування Верховного Суду США. Як повідомляє видання France Press, серед іншого, комісія розгляне питання розширення суддівського складу.

Впродовж останніх кількох місяців у США тривають активні дискусії про те, чи варто у Верховному суді збільшити кількість суддів.

Питання стало актуальним після того, як попередній президент Дональд Трамп своїми призначеннями, за згодою сенату, забезпечив більшість консервативних суддів у Верховному суді країни.

Верховний суд у США є найвищим арбітром із основних правових питань, серед них - права меншин, расизм, смертна кара, аборти, виборчі питання. Суддів до цієї судової інстанції на довічний термін призначає президент та затверджує Сенат.

За указом Байдена, до двопартійної комісії увійде 36 експертів - науковців, юристів, колишніх співробітників Білого дому, колишніх федеральних судей - які мають переглянути всі важливі аспекти реформування Верховного Суду країни.

На сайті Білого дому повідомили, що серед головних завдань комісії - “проаналізувати основні аргументи, які звучать у суспільному обговоренні “за” та “проти” реформи Верховного Суду”.

У заяві не згадується можливе розширення складу суду. Утім раніше Білий дім заявляв, що експерти вивчають питання щодо тривалості служби, можливості заміни суддів та питання складу Верховного суду.

Комісія має підготувати звіт щодо своєї роботи впродовж 180 днів після свого першого засідання.

Критика опонентів

Республіканці вже розкритикували рішення президента Байдена, і у створенні комісії вбачають план демократів розширити склад Верховного суду.

«Президент Байден має намір радикалізувати Верховний суд. Ваші права - під загрозою”, - пише у Твіттері група республіканців із Судового комітету Палати представників США.

“Мої колеги-демократи засуджують останнього президента (Дональда Трампа - ред.) за те, що він своїми словами та поведінкою послабив наші інституції, але зараз вони вітають спробу заповнити Верховний суд і покласти край філібастеру Сенату, що назавжди послабить інституцію, яка лежить в основі нашої Республіки”, - заявив у Твітері один із авторитетних сенаторів-республіканців Мітт Ромні.

Словник Сенату США визначає філібастер, як "неформальний термін для будь-якої спроби заблокувати, або відтермінувати дії Сенату щодо законопроекту, або іншого питання шляхом тривалих дебатів, численних процедурних дій, або за допомогою інших дій, які затримують, або заважають".

Демократи - за чорношкіру жінку у Верховному суді

Напередодні 82-річний суддя Верховного суду Стівен Бреєр, якого до Верховного суду номінували демократи, заявив, що зміна складу суду може зменшити довіру американців до судової системи США.

Активісти серед прихильників демократів закликають суддю Бреєра вийти на пенсію.

Група демократів “Вимагай справедливості”, яку очолює колишній речник Міністерства юстиції за президентства Обами Браян Феллон, вивезла мобільний білборд на вулицю біля Верховного суду США із закликом “Бреєр, йди на пенсію”. У повідомленні також йдеться, що “час для чорношкірої жінки стати суддею Верховного суду”.

У березні речниця Білого дому Джен Псакі заявляла, що в разі, якщо у Верховному суді буде вакантне місце, президент Байден запропонує на цю посаду чорношкіру жінку.

Незмінний склад Верховного суду

У 19 столітті Конгрес кілька разів змінював склад Верховного Суду США.

У 1863 році республіканці збільшили кількість судей до 10, що дозволило тодішньому президенту Аврааму Лінкольну запропонувати свою кандидатуру.

Через кілька років склад суду скоротили до семи осіб, втім пізніше, у 1869 році, кількість верховних суддів знову збільшили до 9 осіб. З того часу склад Верховного суду США не змінювався.

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