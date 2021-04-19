Час-Тайм. Як у Європі оцінюють загрозу від Росії? Чи готові йти на конкретні кроки?

В ефірі Час-Тайм. Через порушення режиму припинення вогню з боку окупантів на Донбасі у неділю загинув військовослужбовець, ще один отримав поранення. За словами Верховного представника ЄС, накопичення російських військ на кордоні з Україною та в окупованому Криму сягнуло небувалого рівня - 150 тисяч. Це питання було темою відео-наради міністрів закордонних справ країн ЄС. США та Європа мають виступити єдиним фронтом у зусиллях щодо стримування Росії, - номінантка на посаду заступника Держсекретаря США Вікторія Нуланд. В Україні почали діяти державні Центри протидії дезінформації. Апарат НАСА «Винахідливість» провів перший політ над Марсом. Участь у створені унікального апарату брав український інженер з Каліфорнії.