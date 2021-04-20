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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. США та Європа мають виступити єдиним фронтом у зусиллях щодо стримування РФ,-Нуланд

Студія Вашингтон. США та Європа мають виступити єдиним фронтом у зусиллях щодо стримування РФ,-Нуланд
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Студія Вашингтон. США та Європа мають виступити єдиним фронтом у зусиллях щодо стримування РФ,-Нуланд

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Через порушення режиму припинення вогню з боку окупантів на Донбасі у неділю загинув військовослужбовець, ще один отримав поранення. На тлі чергового загострення у відносинах Європи з Москвою, міністри ЄС проведи спеціальну нараду. США та Європа мають виступити єдиним фронтом у зусиллях щодо стримування Росії, - номінантка на посаду заступника Держсекретаря США Вікторія Нуланд. Під час слухань вона наголосила на проблемі корупціїї в Україні та важливості її подолання. Апарат НАСА «Винахідливість» провів перший політ над Марсом.

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