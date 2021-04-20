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Час-Тайм. Як далеко готовий піти Вашингтон у підтримці України?

Час-Тайм. Як далеко готовий піти Вашингтон у підтримці України?
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Час-Тайм. Як далеко готовий піти Вашингтон у підтримці України?

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В ефірі Час-Тайм. Світ продовжує висловлювати стурбованість накопиченням російських військ на кордоні з Україною. Виконавча та законодавча гілки влади у США стежать за ескалацією на Українських кордонах. Що кажуть у Білому Домі, Держдепі, Пентагоні? Як далеко готовий піти Вашингтон у підтримці України? Як на ескалацію реагують у Європі? Що означає вислання дипломатів, та чого чекати далі? 22 квітня, до Дня Землі, Президент Байден запросив 40 світових лідерів на віртуальний саміт, присвячений кліматичним змінам на планеті. Головне про плани адміністрації та завдання саміту.

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